Мороз утешает банкиров контролируемостью Украины

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заверяет инвесторов, что ситуация в Украине «контролируема и будет политически стабильной».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с делегацией американского инвестиционного банка «Мерилл Линч».

Во время встречи был обсужден пакет вопросов об экономическом развитии Украины и ее инвестиционной привлекательности.

По словам А.МОРОЗ, исходя из экономических показателей последних двух месяцев, «мы имеем все основания для оптимизма, и будем в дальнейшем принимать меры, чтобы люди чувствовали, что Украина развивается постепенно и положительно»,

Руководитель делегации, управляющий директор «Мерилл Линч» Самир АТАССИ информировал, что целью визита делегации является проведение ряда встреч для изучения инвестиционных возможностей Украины и ее финансовых рынков. Он выразил надежду, что деятельность «Мерилл Линч», который хорошо представлен в Украине, будет расширяться.

Верховная Рада Украины и Кабинет Министров Украины, отметил А.МОРОЗ, будут прилагать все усилия, чтобы Украина была инвестиционно привлекательной. Среди перспективных для инвестирования направлений председатель Верховной Рады Украины назвал транспортное строительство и использование транзитных возможностей Украины в целом, реформирование энергетического сектора, в частности модернизацию генерирующих мощностей и развитие производства альтернативных видов топлива.

Участники встречи отметили значительные экономические успехи Украины, достигнутые за последние два года.

Отвечая на вопрос участников встречи, А.МОРОЗ подчеркнул, что парламент конституционным большинством принял ряд законов, которые являются законодательной базой для вступления во Всемирную торговую организацию. По его словам, сейчас одной из неотложных задач Верховной Рады Украины является урегулирование земельных отношений, и с этой целью парламент планирует рассмотреть около 30 законопроектов.

Говоря об отношениях с Европейским Союзом, А.МОРОЗ напомнил о начале переговоров относительно нового углубленного соглашения о сотрудничестве с ЕС. По его словам, после вхождения Украины в ВТО необходимо решить вопрос о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом. «Такой алгоритм поддерживается и европейской стороной», - сказал А.МОРОЗ. Председатель Верховной Рады Украины также подчеркнул важность стабильных украинско-российских отношений в газовой сфере, отметив, что это важно и для европейской стороны.