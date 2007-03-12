Довгий не понимает, откуда у БЮТ политический мазохизм

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ выразил уверенность в том, что и Венецианская комиссия, и Конституционный Суд Украины будут единодушны в своей оценке недемократичности закона об императивном мандате для местных депутатов в его нынешнем варианте.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Фокус», сообщает прес-служба Киевсовета.

О.ДОВГИЙ отметил, что депутаты Верховной Рады уже отправили представление по этому закону в Венецианскую комиссию и после ее выводов они обратятся в Конституционный Суд. При этом он выразил уверенность в том, что после решения Конституционного Суда в парламенте будет зарегистрирован законопроект о внесении изменений в этот закон.

Секретарь Киевсовета также подчеркнул: «Когда голосовался этот закон, Юлия ТИМОШЕНКО и ее политическая сила развили очень бурную агитпроповскую деятельность по всей стране. Все чуть ли не сводилось к одному: вот примем закон об императивном мандате, и все проблемы решаться - тарифы понизятся, цены упадут. Но вот прошло время, и что мы видим? Назад во фракцию БЮТ по всей Украине вернулись единицы местных депутатов».

«Так зачем, спрашивается, было лоббировать принятие этого закона? Чтобы рассказать всему миру, что именно фракции БЮТ повсеместно покинули десятки депутатов? Чтобы народ побежал жалеть «бедную Юлю»?.. Не понимаю, - откуда такой политический мазохизм у этого блока», - отметил О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета также скептически отнесся к данным социологических опросов, которые якобы демонстрируют некоторое снижение рейтинга столичной власти. В этой связи он подчеркнул, что на прошлых выборах большинство киевлян не поддержало предыдущую столичную власть. В тоже время, по словам О.ДОВГОГО, Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил поддержку большинства киевлян. «И только по окончанию его каденции избиратели, а не «социологи», дадут ему свою оценку», - заявил О.ДОВГИЙ.

При этом он добавил, что на сегодняшний день команда мэра «нашла в себе смелость принимать те непопулярные шаги, которые сказываются на рейтингах». «Мы это прекрасно понимаем. Но власть для нас - это инструмент реализации тех шагов и подходов, которые мы считаем правильными. И не надо нас пугать референдумами», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.