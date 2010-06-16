Янукович прибыл в Конституционный Суд
11:08, 16 июня 2010Политика
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Стрижак встретил у входа
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Конституционный Суд Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, около 10.45 кортеж главы государства прибыли к зданию Конституционного Суда.
Возле центрального входа В.ЯНУКОВИЧА лично встретил председатель КС Андрей СТРИЖАК.
Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ вместе с А.СТРИЖАКОМ присутствовал в парламенте во время церемонии принятия присяги вновь назначенным судьей КС Сергеем ВИНОКУРОВЫМ.
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