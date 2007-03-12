Томенко не собирается толкаться возле трибуны вместе с Тимошенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что не будет блокировать работу ВР в случае, если это будет делать оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, как он будет реагировать на то, если оппозиция будет блокировать работу парламента и будет ли принимать в этом участие.

По словам Н.ТОМЕНКО, и во времена перед помаранчевой революцией, и в период, когда был во фракции БЮТ, «я всегда говорил, что я очень слабый блокировщик, и по большей части такими делами не занимался».

При этом он отметил, для него “важным было предложить проект закона, который оппозиция должна провести, а не толкаться возле трибуны”. «Я думаю, что есть много профессиональных блокировщиков, и они хорошо это делают, и будут делать дальше», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Комментируя заявление Василия КИСЕЛЕВА (фракция Партии регионов) о возможном отзыве его с должности заместителя председателя ВР, Н.ТОМЕНКО отметил, что и оппозиция, и парламентское большинство может начать эту процедуру, но при этом должны придерживаться законодательства и регламента ВР. Он напомнил, что сначала следует собрать 150 подписей народных депутатов, потом должно быть проведено обсуждение, а дальше голосование в тайном режиме бюллетенями за данное предложение.

Н.ТОМЕНКО отметил, что он несет ответственность «и перед оппозицией, и перед другими народными депутатами, потому что их оказалось 340, которые голосовали за меня». Он отметил, что не имеет морального права как заместитель председателя ВР Украины не работать со всеми народными депутатами и комитетами.

Заместитель председателя ВР допустил, что во время этой сессии будет происходить блокирование трибуны и президиума парламента. Он в то же время отметил, что «если ВР хочет действовать как инструмент только большинства без оппозиции, а большинство считает, что деятельность оппозиции деструктивна и не нужна, то можно реализовать идею некоторых народных депутатов – зарегистрировать постановление о моем освобождении как представителя оппозиции».

В то же время он отметил, что и оппозиция может зарегистрировать проект постановления об освобождении его от должности заместителя председателя, если она будет считать наиболее действенным методом деятельности блокирование работы парламента.

«Я не баллотировался для того, чтобы блокировать работу парламента» - отметил Н.ТОМЕНКО. По его словам, он хочет сделать все для того, чтобы оппозиция могла максимально влиять на принятие решений. «Секс от политики отличается тем, что в первом случае народ получает удовольствие от процесса, а во втором случае - от результата», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что хотел бы, чтобы в парламенте «все же мы получали результат, и этот результат был в интересах не большинства или оппозиции, а в интересах общества».

Как сообщал УНИАН, 23 февраля на заседании парламента народный депутат, член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ предложил Верховной Раде во время ближайшего голосования бюллетенями освободить Н.ТОМЕНКО от должности заместителя председателя ВР. По его словам, события последних дней свидетельствуют о том, что «с оппозицией договариваться невозможно».

В.КИСЕЛЕВ также отметил, что оппозиция своими действиями «переступила грань».