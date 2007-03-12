ГПУ проверяет израильское гражданство Юрия Луценко

Сегодня газета "Коммерсантъ" информирует читателей о том, что она имеет копию ответа министерства внутренних дел Израиля на запрос Генпрокуратуры Украины по наличию израильского гражданства у Юрия Луценко.

Ответ на данный запрос оказался положительным, хотя следствие не исключает и возможность ошибки. Господин Луценко утверждает, что такая информация "заведомо неправдивая".

В соответствии с полученными данными, документ, о копии которого шла речь выше, был выдан 7 февраля этого года филиалом управления регистрации граждан МВД в Тель-Авив-Яффо. В нем говорится, что уроженец Украины Юрий Луценко является гражданином Израиля. Указана и дата алии (возвращения его в Израиль) - 22 июля 1999 года. Израильские законы запрещают давать любую информацию о своих гражданах без постановлений суда. В данном случае речь идет об уголовном деле, которое возбудила Генпрокуратура Украины против господина Луценко в прошлом году.

На данный момент ГПУ проверяет факт репатриации Юрия Луценко в Израиль и заявляет, что говорить о юридических последствиях, которые могут наступить, если факт алии будет доказан, пока еще рано.