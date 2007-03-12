Томенко объяснил, чем отличается секс от политики

Вице-спикер Николай Томенко предполагает, что оппозиция может снова заблокировать работу парламента в случае невыполнения коалицией ее требований.

"Я предполагаю, что работа парламента может быть заблокирована", - сказал Томенко на брифинге в понедельник.

Вместе с тем на вопрос, как он как заместитель председателя Верховной Рады будет вести себя в случае подобных действий оппозиции, Томенко подчеркнул, что "баллотировался (на должность вице-спикера) не для того, чтобы блокировать, а для того, чтобы оппозиция была представлена в руководстве Верховной Рады".

Также он в очередной раз предложил представителям всех политических сил в случае несогласия с его деятельностью на должности вице-спикера поднять вопрос об отзыве его кандидатуры.

"Если Верховная Рада хочет действовать как инструмент большинства без оппозиции и большинство считает деятельность оппозиции деструктивной, то можно реализовать идею некоторых народных депутатов - зарегистрировать постановление и проголосовать за мое увольнение как представителя оппозиции", - сказал Томенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что, занимая эту должность, настроен на результативность работы Верховной Рады.

"Секс от политики отличается тем, что в первом случае народ получает удовлетворение от процесса, а во втором – от результата. Я бы хотел, чтобы в парламенте мы все таки получили результат и этот результат был бы не в интересах большинства и оппозиции, а в интересах украинского общества", - сказал Томенко.

Украинская правда