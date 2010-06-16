Эксперт: Анна Герман может возглавить националистический проект

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выстраивает политическую модель Украины по образу России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение высказал директор Международного института политической экспертизы (Россия) Евгений МИНЧЕНКО, выступая в ходе круглого стола на тему: «Украина - Россия: итоги полугодия» в Москве.

«Я думаю, что психологически В.ЯНУКОВИЧ чувствует своим учителем и неким образцом Владимира ПУТИНА, и он пытается создать политическую модель по образу и подобию того, что происходит в России, с национальной спецификой», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Эксперт считает, что Президент Украины выстраивает модель, при которой олигархи не должны диктовать свои условия власти, а быть «ее сотрудниками и младшими партнерами». Кроме того, для В.ЯНУКОВИЧА важно создание управляемой политической системы, при которой должен быть определенный набор партий, у которых есть общий политический консенсус и готовность сотрудничать с действующими властями, а не критиковать ее.

«Насколько я понимаю, сейчас будет выстраиваться модель большой партии – Партии регионов и умеренной оппозиции в лице партий Арсения ЯЦЕНЮКА, Сергея ТИГИПКО. Я не исключаю, что в каком-то временном промежутке появится новый националистический проект, который может возглавить, например, Анна ГЕРМАН – проект, лояльный В.ЯНУКОВИЧУ», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Он отметил, что создаваемая в Украине модель более «мягкая», чем в России, поскольку вес олигархических группировок достаточно серьезен. «Примерно такую модель будет ЯНУКОВИЧ выстраивать», - уверен эксперт.

По его мнению, у лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО нет альтернативного проекта, и поэтому у нее не получается сохранить позицию лидера всей оппозиции. «ТИМОШЕНКО запуталась, куда она хочет вести страну. У нее главное торговое предложение – это она сама как лидер страны, решающий все проблемы», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Эксперт считает, что попытка Ю.ТИМОШЕНКО играть в исключительно «националистической» нише ошибочна, так как ограничивает ее электоральные возможности.