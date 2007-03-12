Кабмин сменил гнев на милость

Кабинет министров Украины решил изменить формулировку увольнения Виктора СУСЛОВА с должности главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).

Соответствующее постановление Кабмина от 7 марта №381 размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, прежняя формулировка «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и превышение своих полномочий» изменена на «уволен по собственному желанию».

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 27 апреля 2006 года уволил В.СУСЛОВА с должности председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и превышение своих полномочий»). В.СУСЛОВ обжаловал свое увольнение в Печерском районном суде Киева.

7 июня 2006 года Кабмин назначил Валерия АЛЕШИНА председателем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

В декабре 2006 года В.СУСЛОВ был назначен заместителем министра внутренних дел.