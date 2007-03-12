Тимошенко сегодня встретилась с Ющенко

Фракции БЮТ и «Наша Украина» сегодня проведут совместное заседание для определения дальнейших действий объединенной оппозиции в парламенте. Об этом в интервью журналистам после согласительного совета лидеров депутатских фракций и руководителей парламентских комитетов сообщил председатель фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он также отметил, что именно на этом заседании будет принято окончательное решение «о содержании и типа поведения двух фракций на ближайшей пленарной неделе».

В свою очередь, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что совместное заседание фракций состоится в 17.00. При этом она выразила надежду, что на этом заседании будет присутствовать и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Лидер БЮТ также отметила, что во время заседания будут выработаны «действенные механизмы, чтобы остановить кризис в стране».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что объединенная оппозиция во ВР “не даст провластной коалиции расслабиться и на пленарной неделе осуществлять коррупционные схемы”.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли это означать, что БЮТ и «Наша Украина» снова будут блокировать работу ВР, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что даст ответ на этот вопрос сразу после совместного заседания. При этом она заметила, что «ход мнений журналистов ей нравится».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня у нее состоялась встреча с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО. По ее словам, главной темой беседы стала консолидация всех демократических сил во главе с главой государства для «предотвращения трагического развертывания событий в Украине».