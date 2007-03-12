Тимошенко рассекретила последнюю мечту Януковича

“Наша Украина” и БЮТ будут требовать лишить депутатских полномочий тех народных депутатов, которые были членами этих фракций и вошли в антикризисную коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, эти две фракции будут настаивать на необходимости принятия решения, чтобы «эти люди ушли из парламента».

Как сказала лидер БЮТ, настораживает ситуация, связанная с заявлениями председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА, «а также еще более мелких политиков», которые говорят о том, что в ближайшее время антикризисная коалиция увеличится до 300 народных депутатов.

«Мы считаем, что эти заявления просто аморальны», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в этой ситуации речь идет о «моральной коррупции, моральных репрессиях, моральном давлении».

Она отметила, что сейчас с новой активностью начался переговорный процесс с народными депутатами, которые входят во фракцию БЮТ и «Наша Украина», с тем, чтобы они вошли в антикризисную коалицию.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это свидетельствует о том, что существует план «ЯНУКОВИЧА и его окружения относительно создания полной диктатуры в парламенте и обществе, и что 300 голосов – это последняя мечта, которую они имеют для того, чтобы все остальное уже не имело никакого значения, и чтобы в их руках была Украина окончательно и без каких-либо балансов власти».

Как сказала лидер БЮТ, заявления об увеличении антикризисной коалиции до 300 народных депутатов – «это заявления о коррупции в парламенте».