Членство в ЕС Чалый считает формальностью

Членство Украины в Европейском Союзе возможно и без вступления в НАТО, считает заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

Такое мнение А.ЧАЛЫЙ выразил вечером 11 марта в эфире «5 канала».

По его словам, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ имеют общие взгляды на евроинтеграцию - “она должна быть, прежде всего, не на бумаге, а по сути”.

Как сказал А.ЧАЛЫЙ, “евроинтеграция Украины может быть успешной и без формата членства. Членство это формальный признак евроинтеграции”. Суть евроинтеграции, по словам заместителя главы Секретариата Президента, “прежде всего, в трансформации общества на европейских стандартах и реальная интеграция в Европейский Союз, прежде всего, в экономическом блоке".