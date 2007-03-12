Тимошенко хочет, чтобы народ срочно определился

Блок Юлии Тимошенко выступает за срочное проведение референдума, во время которого граждане Украины должны определить государственную форму правления в стране, – президентскую или парламентскую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такой референдум должен быть срочно проведен «согласно указу Президента или другого документа».

Как сказала лидер БЮТ, после того, как народ определится по данному вопросу, в Украине «во главе с Президентом должна быть сформирована конституционная комиссия, которая в ближайшее время предложит обществу новую редакцию Конституции».

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, принятие новой редакции Конституции «положит конец так называемой политической реформе, больше похожей на политическое шулерство, которая сегодня привела к противостоянию между ветвями власти».