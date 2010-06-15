Хорошковский сегодня встретится со «Стоп цензуре!»

Встреча журналистов-представителей движения «Стоп цензуре!» с председателем Службы безопасности Украины Валерием ХОРОШКОВСКИМ состоится сегодня, 15 июня, в 15.00 по адресу: ул. Владимирская, 35.

Об этом УНИАН сообщил координатор пресс-центра Движения «Стоп цензуре!» Артем СОКОЛЕНКО.

По его словам, на встречу приглашены: Игорь КРЫМОВ (Первый национальный); Сергей КУДИМОВ (1+1); Наталья ЛИГАЧЕВА (Телекритика); Виктория СЮМАР (Институт массовой информации); Тарас ШЕВЧЕНКО (Институт Медиа-Права); Мустафа НАЙЕМ (Украинская правда); Наталия СОКОЛЕНКО (СТБ); Сергей ЛЕЩЕНКО (Украинская правда); Роман ЧАЙКА (5 канал); Роман СКРЫПИН (ТВі).

Встреча была инициирована председателем СБУ во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. По завершению встречи на лестнице здания СБУ пройдет брифинг участников встречи от движения «Стоп цензуре!».

Как сообщал УНИАН, 4 июня во время пресс-конференции Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ заявил о готовности сотрудничать с журналистами, чтобы сделать невозможным любые проявления цензуры в Украине. «Я хотел бы вместе с вами сотрудничать, вместе с вами искать пути искоренения притеснений свободы слова, если они есть», - заверил Президент журналистов. Он сказал, что готов быть рядом и поддержать инициированное журналистами движение «Стоп цензуре».

После пресс-конференции Президент Украины заявил, что поручил председателю СБУ В.ХОРОШКОВСКОМУ и министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ изучить заявления журналистов относительно проявлений цензуры.