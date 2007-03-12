В НАТО заявляют, что Украине нужен фильтр

В случае политического консенсуса Украина может вступить в НАТО в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе видеоконференции в Брюсселе высказал посол Польши при НАТО Ежи НОВАК во время 4-й ассамблеи Общественной лиги Украина-НАТО.

«Мое личное мнение – если Киев вернется к постулату полного членства в НАТО, я бы сказал, что Украина может присоединиться теоретически к Плану относительно членства на саммите 2008 года, а получить приглашение на вступление - в 2011», - сказал Н.НОВАК, подчеркнув, что это его личная позиция и она не обсуждалась в НАТО.

Посол заметил, что никаких требований к Украине Альянс по этому поводу не будет предъявлять, поскольку решение о присоединении должно приниматься на основе внутриполитических событий.

Кроме того, по его словам, предпосылкой успешной евроатлантической интеграции должно быть прекращение внутриполитической борьбы в стране, ведь сейчас Брюссель слышит два разных голоса из Киева.

Е.НОВАК отметил, что после Помаранчевой революции в Евросоюзе и НАТО увеличились количество стран, которые поддерживают Украину. За счет этого ожидалось, что Украина присоединится к ПДЧ в 2006 году, а получит приглашение в Альянс в 2009 году. Он подчеркнул, что, несмотря на неоднородность позиций всех стран-членов Альянса, такие мнения преобладали до 4 сентября 2006 года, когда премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина не готова присоединиться к ПДЧ.

«Это изменило календарь отношений Украина-НАТО», - отметил посол, добавив, что появился элемент двусмысленности в отношениях.

Кроме того, Е.НОВАК заметил, что Альянс не ищет новых членов, но при этом имеет политику открытых дверей. По его словам, страны, заинтересованные в членстве, должны прилагать определенные усилия.

В свою очередь директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель ДЮРЕ сказал, что Украина реформируется не для НАТО, а для самой себя. По его словам, сейчас в Украине появилось много «антинатовского спама», и относительно него необходимо поставить фильтр, чтобы население могло объективно оценить информацию об Альянсе. По его убеждению, «дорога длинная, но перспектива сотрудничества есть».