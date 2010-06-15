Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов утверждает, что русские и украинцы - это единый народ. Об этом он сказал в интервью газете "Известия в Украине".

"Я убежден в том, что мы не просто братские народы — мы единый народ. Со своими нюансами, со своими особенностями, но единый народ", - заявил посол.

На вопрос корреспондента издания о том, готова ли Россия отказаться от строительства одного из обходных газотранспортных маршрутов в обмен на долю в украинской газотранспортной системе, Зурабов ответил:

"Я знаю ответ на этот вопрос, но не скажу. Есть такой фильм «Девчата», где главные герои в конце фильма целуются, и девушка спрашивает: «Сегодня мы с тобой целуемся, а что будем делать завтра?», а молодой человек отвечает: «Найдем, что…». Поэтому ваш вопрос оставим для нашей следующей встречи".