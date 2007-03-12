Народных депутатов оденут в смирительные рубашки?

Партия регионов предлагает запретить депутатам пользоваться в сессионном зале мегафонами, телефонами и другими звуковыми приборами.

Об этом говорится в проекте постановления “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно соблюдения дисциплины и норм депутатской этики на пленарных заседаниях)”, внесенном в парламент «регионалами» Валерием БЕВЗЕНКО и Николаем КОМАРОМ.

В частности, размещенным на официальном сайте ВР проектом постановления предлагается запретить народным депутатам вносить в зал заседаний парламента и использовать во время проведения пленарных заседаний какие-либо технические средства (приборы звукового и психогенного влияния), химические и биологические вещества, а также другие предметы, которые могут нанести вред здоровью депутатов, повлечь психоэмоциональные расстройства или спровоцировать сердечные приступы и обострения хронических заболеваний.

В соответствии с проектом, на пленарном заседании народный депутат не должен препятствовать изложению или восприятию выступления (возгласами, аплодисментами, вставанием, разговорами по мобильному телефону и тому подобное), употреблять оскорбительные высказывания и неприличные слова, призывать к незаконным действиям. Депутат должен воздерживаться от действий, которые могут повлечь повреждение или уничтожение имущества, обеспечивающего деятельность Верховной Рады Украины.

В случае, если депутат своим поведением мешает проведению заседания ВР, предлагается, что председательствующий на заседании призывает его к порядку. После повторного нарушения депутатом дисциплины в течение дня председательствующий на заседании при согласии большинства депутатов от конституционного состава без обсуждения может требовать от депутата покинуть зал до конца заседания.

Если депутат, в отношении которого было принято решение Верховной Рады, отказывается покинуть зал, председательствующий на заседании прекращает заседание или дает распоряжение Службе парламентского пристава о немедленном принудительном выведении такого депутата из зала заседаний.

Если народный депутат, депутатская фракция, в адрес которых были произнесены оскорбительные слова, считают, что конфликт не исчерпан и понимание между народными депутатами не достигнуто, то они в письменном виде обращаются в комитет, к предмету ведания которого относятся вопросы регламента, который рассматривает этот вопрос на своем заседании. В таких случаях по заключению комитета ВР без обсуждения может лишить депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти заседаний). Это решение доводится до ведома избирателей через газету «Голос Украины».

В случае нарушения дисциплины или создания препятствий в проведении заседания группой народных депутатов председательствующий на заседании может объявить перерыв на срок, достаточный для восстановления порядка, но не больше чем на один час. В случае систематических нарушений дисциплины группой народных депутатов в зале пленарных заседаний, или систематического создания препятствий в заседании Верховной Рады председательствующий на заседании может дать поручение комитету, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, установить нарушителей дисциплины и покинуть зал пленарных заседаний, что автоматически означает перерыв в заседании ВР.

Ущерб, нанесенный депутатом имуществу, обеспечивающему деятельность Верховной Рады, возмещается им в порядке, установленном законом.