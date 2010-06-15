Королевская: цены падают, потому что растет бедность

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прогнозирует возможное повышение инфляции на осень текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Сегодня подешевели, в первую очередь, продукты питания. Так, на 29,8% снизились цены на яйца, на 4,3-6,8% - подешевели животные жиры, молоко, сыры и масло, уменьшается стоимость овощей, кисломолочных продуктов. Это сезонные товары, которые ежегодно дешевеют в этот период», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом, говорит она, происходит постепенное снижение покупательной способности населения. В таких условиях производители вынуждены уменьшать цены, чтобы стимулировать спрос. Немаловажный фактор – увеличение уровня бедности в сельской местности, где домохозяйства являются одним из основных производителей продукции. «Конкуренция из-за отсутствия работы выше, чем в прошлом году, в результате цены на овощи, молоко, мясо и яйца падают. Люди готовы продавать продукцию дешевле, чтобы получить хоть какие-то деньги»», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, рост цен на услуги транспорта, ГСМ и другие нефтепродукты пока незначителен – 0,7%, но он ускорится после повышения акцизов на бензин. В первую очередь, от этого страдает малый и средний бизнес. Также растут цены на промышленную продукцию: на рынке добычи полезных ископаемых он составил 26,7%, в нефтедобыче – 39%, в сегменте производства мяса и мясопродуктов – 2%, макаронных изделий – 1,2%. Наметившийся рост цен на товары промышленной группы уже осенью может привести к ускорению инфляционных процессов в стране, считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Взрыв инфляции может произойти осенью, вместе с новой волной кризиса в стране. Поэтому я бы не рекомендовала правительству делать оптимистические заявления и демонстрировать уверенность в завтрашнем дне, обманывая ожидания людей», – отметила глава комитета ВР.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что правительство так и не предложило Верховной Раде пакет неотложных краткосрочных мер, которые были бы направлены на предотвращение падения экономики в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, по данным государственного комитета статистики, в мае т.г. против апреля во всех областях Украины, а также в Киеве зафиксирована дефляция, при этом в Севастополе – инфляция 1,3%. С начала года (май 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7,3%, АР Крым – 5,4%, Киеве – 4,7%, Одесской и Львовской областях – 4,4%. Меньше всего цены выросли в Черниговской – 2,1%, Волынской – 2,3%, Ровенской и Тернопольской областях – 2,4%.