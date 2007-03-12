Мороз хочет от Конституционного Суда работы над ошибками

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что не «будет никакой новой Конституции и никаких досрочных выборов».

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью еженедельнику «Главред».

По словам спикера, «все это пиар и авантюры». «Никто не отрицает возможности внесения изменений в Конституцию согласно с процедурой, определенной в Основном Законе. Сегодня эта процедура предусматривает создание временной специальной комиссии парламента, в работу которой можно вовлекать специалистов из Секретариата Президента, общественных организаций, правительства и тому подобное. Но вопрос о внесении изменений будет решать парламент», - отметил А.МОРОЗ.

Отвечая на вопрос о проведении референдума по вопросам Конституции, он напомнил, что «предыдущий состав Конституционного Суда принял несколько некорректных решений, в частности, о возможности предыдущего Президента баллотироваться на третий срок, внесение изменений в Конституцию через референдум и другие». В связи с этим А.МОРОЗ выступает “за внесения изменений в Закон «О Конституционном Суде Украины», которые позволяют Суду самому исправлять собственные ошибки”

По мнению председателя ВР, на сегодня ни одна политическая сила не заинтересована в досрочных выборах в парламент. «Если гипотетически допустить возможность проведения досрочных выборов, то выигрывает Партия регионов, которая будет иметь лучший результат, чем БЮТ, который, в свою очередь, поправит или сбережет свои позиции за счет «Нашей Украины». Но в комплексе никто ничего не выиграет», - отметил А.МОРОЗ.

Спикер также заявил, что не является сторонником выборов Президента в парламенте, по крайней мере, сейчас. По его мнению, «в обществе с недоразвитой политической структурой прибегать к таким шагам опасно: доминирование в парламенте какой-либо политической силы сделает Президента неспособным реализовывать надлежащие ему по Конституции функции”.

“Президент должен опираться на силу электората, независимо от состава парламента. Процедура же воплощения новой идеи настолько сложна, уже не говорю о ее несвоевременности, что она не будет реализована. А появились такие предложения как контраргумент к разным некорректным по многим аспектам заявлениям. Так мне кажется», - сказал А.МОРОЗ.