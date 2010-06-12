Вице-мэр Одессы открыл стрельбу, журналисту - "пристрелю как собаку" (видео)

Вице-мэр Одессы Вахтанг Убирия в пятницу угрожал журналистам пистолетом и открыл из него стрельбу.

Свидетелями инцидента стали журналисты телеканала АТВ, а также Интернет-издания Таймер. Инцидент произошел во время визита Убирии на полигон твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры», сообщает Новый регион .

Видео: заместитель мэра Одессы «беседует» с прессой

Городские власти несколько месяцев назад инициировали отстранение от пользования карьером фирмы «Союз», которую контролирует Игорь Марков, лидер партии «Родина».

Однако «Союз» выиграл суд у мэрии. В своем решении суд обязал чиновников вернуть «Союз» к пользованию карьером с 11 июня.

Несмотря на это, в пятницу на карьер прибыл вице-мэр Убирия. Он начал угрожать работникам фирмы «Союз» и освещавшим конфликт журналистам, открыл стрельбу из пистолета в воздух.

Видео: заместитель мэра Одессы открыл огонь из пистолета

Некоторые из присутствующих, а также журналисты благоразумно отошли на несколько метров, продолжая вести съемку.

Затем, заметив, что его снимает корреспондент, чиновник закричал: «Убери камеру, сейчас пристрелю тебя как собаку» – и несколько раз толкнул журналиста.

Спустя некоторое время чиновник все же успокоился, зашел в административное здание, а затем покинул место инцидента.

Съемку одесского телеканала АТВ смотрите тут