У Тимошенко считают, что СБУ возбудила дело по принципу "Чего пожелаете?"

Возбуждение СБУ уголовного дела по факту нанесения государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины” не будет иметь последствий для предыдущего правительства под руководством Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом во время эфира на “5 канале” заявил вице-премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат от фракции НУ-НС Юрий КАРМАЗИН.

Он отметил, что в настоящее время более 1 млн. решений судов не выполнено, и по многим из них убытки, нанесенные государству Украина, достигают нескольких миллиардов. "И мы вдруг - государство Украина берет под козырек решение Стокгольмского коммерческого суда, результаты которого пока не обжалованы", - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Народный депутат отметил, что в связи с этим дело, возбужденное СБУ, возбуждено по принципу "Чего пожелаете?" "Я считаю, что если и были действительно причинены убытки государству Украина, тогда имела соответствующее решение принимать Генеральная прокуратура Украины, чтобы не было конфликта интересов", - сказал Ю.КАРМАЗИН.

По его словам, возбуждением этого уголовного дела нынешняя власть пытается достичь того, чтобы все, кто был причастен к газовой теме из правительства Ю.ТИМОШЕНКО, "висели у нее на крючке". "Но ничем не закончится это для Юлии ТИМОШЕНКО, разве что опять поднимут ей рейтинг", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в ходе длительного спора между компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК «Нефтегаз Украины» об экспроприации «Нафтогазом» в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего RosUkrEnergo.

К тому же Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является вторым после ранее принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов по поставкам, транзиту и хранению газа.

9 июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО допустил, что Украина обжалует решение Стокгольмского арбитража в споре между НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для снабжения туркменского газа в Украину до 2028 года.

50% акций этой компании принадлежит ОАО "Газпром", еще 50% акций - CentraGas Holding AG (Австрия), бенефициарами которой являются украинские бизнесмены Д.ФИРТАШ (90% акций) и И.ФУРСИН (10% акций).