Народный Рух не будет объединяться с НСНУ

Председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК заявляет, что НРУ не готов принимать участия в процессе объединения с «Народным Союзом «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос журналистов, касающийся объединительных усилий «Нашей Украины» и БЮТ.

«Мы не являемся свидетелями объединения БЮТ и “Нашей Украины”, - отметил лидер НРУ. - Мы являемся свидетелями объединения и координации усилий оппозиционной коалиции. Это не является процессом, который предусматривает объединение в единый блок или партию”. По словам Б.ТАРАСЮКА, “внутри блока “Наша Украина” существует тенденция образования новой единой партии, очевидно, на основе “Народного Союза Наша Украина”. Однако Народный рух Украины не готов принимать участия в этом процессе, подчеркнул он.

Между тем, по словам Б.ТАРАСЮКА, “мы продолжаем оставаться учредителями и участниками блока “Наша Украина”. “Это та объективная реальность, которая возникла нашим объединением на выборы 2006 года”, добавил он.

В то же время, отметил лидер НРУ, “мы думаем о будущем, и как раз потребность обращении внимания на нашу ответственность за будущее убедило нас в необходимости не только сохранения Народного руха Украины, но и объединения НРУ и УНП”.

Б.ТАРАСЮК отметил, что в настоящее время 29,1% граждан поддерживает национально-патриотическую идею. “Общество нуждается в этой идее, – отметил он. - Поэтому есть необходимость создания правицы - коалиции национально-патриотических сил».