Стецькив не хочет ставить Ющенко в неудобное положение
Советник готов писать заявление
Один из лидеров общественного движения «Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что готов отказаться от должности советника Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в прямом эфире на Ивано-Франковском FM-радіо «Західний полюс».
По его словам, «Народная самооборона» это «наша гражданская инициатива. Мы ее не согласовывали с Президентом, более того, мы не выступаем от его имени».
«Мы все время говорим, что мы, как советники Президента, ему советуем тогда, когда он нуждается в нашем совете, - отметил Т.СТЕЦЬКИВ. - А как политики, как общественные деятели, как свободные люди в почти свободной стране мы имеем право заниматься общественной активностью. Однако антикризисную коалицию очень это беспокоит и придумывает разные страшилки».
«Если их так волнует, что мы советники, так мы за советников не держимся, - отметил он. - Мы четко заявляем: мы готовы отказаться от должностей советников. И если так остро стоит вопрос, мы напишем эти заявления, чтобы, во-первых, не давать повода обвинять нас, что мы выступаем от имени Президента, во-вторых, чтобы, возможно, не ставить Президента в неудобное положение».
«Господа антикризисная коалиция! Если вам это очень так нужно, мы положим удостоверение советников на стол Президенту, и пусть тогда Президент принимает решение, - отметил Т.СТЕЦЬКИВ. - Но мы не прячемся за удостоверениями. Мы знаем, какие провокации против нас готовят, знаем, как работает Генпрокуратура, чтобы взять с ЛУЦЕНКО и, наверное, и с меня подписку о невыезде». По его словам, только 10 марта лидеры «Народной самообороны» выступили на митинге во Львове, а туту уже приехала бригада из Генпрокуратуры, которая изучает видеозапись: не было ли нарушений общественного порядка. «Мы не боимся, - заметил он. - Советники не являются той соломинкой, за которую мы держимся».
Как сообщал УНИАН, 9 марта лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что написал заявление об освобождении от должности советника Президента.
«Я лично в среду написал заявление с просьбой освободить меня от должности советника Президента, чтобы господин МОРОЗ не переживал о применении мной административного ресурса», - сказал он.
2 марта председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ подверг критике намерения Ю.ЛУЦЕНКО, который якобы занимается организацией «похода на Киев» в рамках своего отпуска. «Либо пусть уволится с работы и занимается своей агитацией, либо как-то иначе действует», - сказал А.МОРОЗ. «В любом случае, - отметил А.МОРОЗ, - красноречивым является то, что он даже не руководитель штаба, он заместитель руководителя штаба по борьбе с властью, так я понимаю, под руководством Президента».