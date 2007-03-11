Стецькив не хочет ставить Ющенко в неудобное положение

Один из лидеров общественного движения «Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что готов отказаться от должности советника Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером в прямом эфире на Ивано-Франковском FM-радіо «Західний полюс».

По его словам, «Народная самооборона» это «наша гражданская инициатива. Мы ее не согласовывали с Президентом, более того, мы не выступаем от его имени».

«Мы все время говорим, что мы, как советники Президента, ему советуем тогда, когда он нуждается в нашем совете, - отметил Т.СТЕЦЬКИВ. - А как политики, как общественные деятели, как свободные люди в почти свободной стране мы имеем право заниматься общественной активностью. Однако антикризисную коалицию очень это беспокоит и придумывает разные страшилки».

«Если их так волнует, что мы советники, так мы за советников не держимся, - отметил он. - Мы четко заявляем: мы готовы отказаться от должностей советников. И если так остро стоит вопрос, мы напишем эти заявления, чтобы, во-первых, не давать повода обвинять нас, что мы выступаем от имени Президента, во-вторых, чтобы, возможно, не ставить Президента в неудобное положение».

«Господа антикризисная коалиция! Если вам это очень так нужно, мы положим удостоверение советников на стол Президенту, и пусть тогда Президент принимает решение, - отметил Т.СТЕЦЬКИВ. - Но мы не прячемся за удостоверениями. Мы знаем, какие провокации против нас готовят, знаем, как работает Генпрокуратура, чтобы взять с ЛУЦЕНКО и, наверное, и с меня подписку о невыезде». По его словам, только 10 марта лидеры «Народной самообороны» выступили на митинге во Львове, а туту уже приехала бригада из Генпрокуратуры, которая изучает видеозапись: не было ли нарушений общественного порядка. «Мы не боимся, - заметил он. - Советники не являются той соломинкой, за которую мы держимся».

Как сообщал УНИАН, 9 марта лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что написал заявление об освобождении от должности советника Президента.

«Я лично в среду написал заявление с просьбой освободить меня от должности советника Президента, чтобы господин МОРОЗ не переживал о применении мной административного ресурса», - сказал он.

2 марта председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ подверг критике намерения Ю.ЛУЦЕНКО, который якобы занимается организацией «похода на Киев» в рамках своего отпуска. «Либо пусть уволится с работы и занимается своей агитацией, либо как-то иначе действует», - сказал А.МОРОЗ. «В любом случае, - отметил А.МОРОЗ, - красноречивым является то, что он даже не руководитель штаба, он заместитель руководителя штаба по борьбе с властью, так я понимаю, под руководством Президента».