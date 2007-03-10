Митинг у памятника Шевченко (8 фото)

20:12, 10 марта 2007
Политика
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Сторонники национальных партий не дали возложить цветы от КПУ и ПСПУ

Митинг у памятника Т.Шевченко, посвященный 193-й годовщине со дня его рождения в Киеве
Участники митинга, посвященого 193-й годовщине со дня рождения Т.Шевченко перекрывают дорогу сторонникам КПУ и ПСПУ к памятнику поэту в Киеве
Милиционеры стоят между приверженцами разных политических сил в день 193-летия Т.Шевченко недалеко от памятника Кобзарю
Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко пытается пройти к памятнику Т.Шевченко для возложения цветов по случаю 193-й годовщины со дня рождения поэта
Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко пытается пройти к памятнику Т.Шевченко для возложения цветов по случаю 193-й годовщины со дня рождения поэта
Сторонник Украинской респбликанской партии возле рамки металлоискателя в день 193-й годовщины со дня рождения Т.Шевченко недалеко от памятника Кобзарю
Милиционеры стоят между приверженцами разных политических сил в день 193-летия Т.Шевченко недалеко от памятника Кобзарю

 

Милиционеры стоят между приверженцами разных политических сил в день 193-летия Т.Шевченко недалеко от памятника Кобзарю

Фото Александра Синицы / УНИАН

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