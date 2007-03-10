Кто возглавит Нашу Украину?
Версия Юрия Луценко
Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не может возглавлять никакой партии. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко считает, что отчетно-избирательная кампания «Нашей Украины» была кабинетной. "С моей точки зрения она должна была бы быть нацеленная на сотрудничество, вопрос к людям, голосовавшим за «Нашу Украину», кого они видят лидером партии, - отметил Ю.Луценко. - Но я не могу навязывать им свои идеи, каждая политическая партия принимает решение такое, которое считает ее руководство».
«Что касается того, кто станет руководителем «Нашей Украины», - заметил он, - то я считаю, что Президент Украины не может быть руководителем никакой партии, потому что это норма Конституции. Тем более это не может быть и ввиду того, что «Наша Украина» сегодня в оппозиции. Представьте себе Президента целой страны, который руководитель оппозиционной партии. Это ненормально для любой развитой страны».
По мнению Ю.Луценко, «лозунги о председательстве В.Ющенко в «Нашей Украине» навеивается той партийной нашеукраинской номенклатурой, которая не видит другого выхода для сохранения себя в политике». «Мне кажется, есть достаточно серьезные мощные фигуры среди руководства «Нашей Украины». В частности, серьезную поддержку имеют КИРИЛЕНКО, БАЛОГА и другие, не связанные со скандалами и коррупционными обвинениями. Если кто-либо из них возглавит «Нашу Украину», это было бы очень правильное решение».