Кто возглавит Нашу Украину?

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не может возглавлять никакой партии. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко считает, что отчетно-избирательная кампания «Нашей Украины» была кабинетной. "С моей точки зрения она должна была бы быть нацеленная на сотрудничество, вопрос к людям, голосовавшим за «Нашу Украину», кого они видят лидером партии, - отметил Ю.Луценко. - Но я не могу навязывать им свои идеи, каждая политическая партия принимает решение такое, которое считает ее руководство».

«Что касается того, кто станет руководителем «Нашей Украины», - заметил он, - то я считаю, что Президент Украины не может быть руководителем никакой партии, потому что это норма Конституции. Тем более это не может быть и ввиду того, что «Наша Украина» сегодня в оппозиции. Представьте себе Президента целой страны, который руководитель оппозиционной партии. Это ненормально для любой развитой страны».

По мнению Ю.Луценко, «лозунги о председательстве В.Ющенко в «Нашей Украине» навеивается той партийной нашеукраинской номенклатурой, которая не видит другого выхода для сохранения себя в политике». «Мне кажется, есть достаточно серьезные мощные фигуры среди руководства «Нашей Украины». В частности, серьезную поддержку имеют КИРИЛЕНКО, БАЛОГА и другие, не связанные со скандалами и коррупционными обвинениями. Если кто-либо из них возглавит «Нашу Украину», это было бы очень правильное решение».