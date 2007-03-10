Луценко: ”Беркут” вокруг Киева срочно укрепляют

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона», экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО исключает силовой вариант противодействия милиции «Маршу справедливости» на Киев, запланированного на весну. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я исключаю силовой вариант, я исключаю какие-либо репрессивные действия милиции против граждан», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время он не исключает провокации относительно участников «Марша справедливости».

По его словам, «Народная самооборона» будет действовать в рамках закона, поэтому оснований для силовых действий со стороны правоохранительных органов не будет».

Также Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что согласно последней информации, спецподразделения «Беркут» в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях дополнительно обеспечены материально-техническими средствами на сумму 25 миллионов гривен. «Это пояс вокруг столицы», - сказал лидер «Народной самообороны».

По его данным, было закуплено 600 дополнительных бронежилетов, 300 пуленепробиваемых касок, а также по 400 комлектов для защиты рук и ног, еще на 5 миллионов гривен закуплено спецтехники, используемой для прослушивания. «В сумме 30 миллионов выброшено на очередные бронежилеты и очередные подслушивающие устройства», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и подчеркнул, что «это по полторы тысячи гривен из кармана каждого работника милиции, охраняющего общественный порядок».