БЮТ карает предателей за союз с Регионами

27 апреля президиум политсовета партии ВО «Батькивщина» исключил из рядов партии депутатов Закарпатского облсовета, которые поддержали создание широкой коалиции при участии Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Ужгороде на пресс-конференции сообщил и.о. председателя облорганизации партии, депутат облсовета из фракции Блока Юлии Тимошенко Андрей СЕРБАЙЛО. Он продемонстрировал постановление Политсовета партии ВО „Батькивщина” от 27 апреля за подписью Юлии ТИМОШЕНКО, в котором говорится об исключении из рядов партии председателя Закарпатской областной парторганизации партии, члена Политсовета партии Михаила МАРТЫНА. В постановлении отмечается, что „...М. МАРТЫН ведет работу, направленную на подрыв авторитета партии, грубо нарушает партийную дисциплину, пренебрегает выполнением решения Совета Блока и указаний Лидера Блока. За предательство интересов партии М.МАРТЫН исключен из состава Политсовета партии и из рядов партии”.

В другом постановлении Президиума политсовета партии „Батькивщина”, также продемонстрированном А.СЕРБАЙЛО, отмечается, что члены бюро Закарпатской областной организации партии ВО „Батькивщина” Нуцу МАРИНА, Михаил ФЕДИНЕЦ, члены партии Михаил ПОПОВИЧ, Михаил ЛАНЕ, Владимир ВАШКО, Мирон ГЕБУС, Иван ЙОВБАК грубо нарушали партийную дисциплину и пренебрегли решениями совета блока о недопустимости участия в формировании коалиции в областном совете с Партией регионов. Президиум постановил вывести их из рядов партии.

В Закарпатский облсовет по списку БЮТ прошли 25 депутатов. 27 апреля БЮТ раскололся на две фракции: БЮТ (12 депутатов) и «Батькивщину». Исключенные из рядов партии «Батькивщина» вошли в одноименную депутатскую группу «Батькивщина», которая поддерживает большинство в облсовете. Всего в облсовете 90 избранников.