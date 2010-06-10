Азаров: мы попросили газовое месторождение в России, а что взамен?

Украина попросила у России доступ к российским газовым месторождениям в ответ на озвученное в апреле с.г. предложение премьер-министра РФ Владимира Путина объединить активы ОАО Газпром и НАК "Нефтогаз Украины", сообщил глава украинского кабинета министров Николай Азаров в интервью агентству Reuters.

"Когда глава соседнего правительства предложил: "давайте на взаимовыгодных условиях подумаем об объединении наших усилий", мы у него спросили: "как вы себе видите объединение усилий? Если это взаимовыгодное предложение - вы даете нам доступ к вашим месторождениям, мы снимаем проблему дефицита газа", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

По словам Н.Азарова, Киев хотел бы добывать в России еще примерно 20 млрд куб. м. Напомним, в 2009 г. Украина добыла 21 млрд 181,8 млн куб. м газа. Импорт газа Украиной ежегодно составлял около 50 млрд куб м газа, однако из-за кризиса этот показатель снизился в 2009 г. до 27 млрд куб. м.

"Если они дадут нам месторождение, на котором мы сами будем добывать газ, мы значительно удешевим газ для нашей страны", - сказал украинский премьер.

"Мы предложили России, и Россия не отказала, но и не согласилась, это пока процесс взаимных договоренностей", - отметил он, добавив, что стороны должны найти "адекватный механизм", который бы позволил Москве принять предложения Киева.

"А что мы можем уступить? Ведь они нам уступают, дают нам месторождение. А что взамен? В этом сейчас и заключаются наши переговоры", - сказал Н.Азаров, не приведя других подробностей.