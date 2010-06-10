Тимошенко сравнила судебную реформу от Януковича с судом Линча

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что предложенная Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ судебная реформа – это фактически узурпация им судебной ветви власти.

Об этом она сказала сегодня на заседании оппозиционного правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Реформа ЯНУКОВИЧА не является реформой. Это попытка технически подчинить суды одному человеку – Президенту ЯНУКОВИЧУ», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в законопроекте о судоустройстве, поданном В.ЯНУКОВИЧЕМ 31 мая, присутствуют вопиющие нарушения Конституции, в частности, в тех статьях, которые значительно расширяют полномочия Высшего совета юстиции.

Как сказала лидер БЮТ, Высший совет юстиции уже сегодня на 2/3 состоит из людей В.ЯНУКОВИЧА и получение им полномочий назначать судей на высшие административные должности, по сути, предоставляет право В.ЯНУКОВИЧУ руководить судебной системой в Украине.

«Таким образом, непокорные судьи будут уволены, а те, кто готов принимать незаконные судебные решения, манипулировать судами в угоду Президенту, будут сразу назначены», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ отметила, что законопроектом В.ЯНУКОВИЧА также, фактически, ликвидируется Верховный Суд, а его полномочия будут переданы высшим специализированным судам.

«Высшие специализированные суды станут, по сути, марионетками ЯНУКОВИЧА, а Верховный Суд будет отстранен от всех дел», - отметила она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает неконституционным право ВСЮ изымать какое-либо дело, что является вмешательством в работу судов.

«Судебная реформа не может быть судом Линча для судей», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, законопроект В.ЯНУКОВИЧА также значительно сужает права граждан Украины на судебную защиту, оставляя их бесправными.