Яценюк обратился с просьбой к Януковичу

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК направил депутатское обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором призывает признать безотлагательными два законопроекта, направленные на защиту свободы слова в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что сегодня на рассмотрении Верховной Рады находится проект закона Украины «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно усиления гарантий свободы слова в Украине). Депутат отмечает, что законопроект предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты, что “обеспечит гарантии свободы слова, свободы мнения и свободы собраний в Украине, открытость и доступность органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине, а также предупреждение применения цензуры и физического воздействия к журналистам”.

Лидер “Фронта перемен” подчеркивает, что уже в течение более 10 дней Верховная Рада не смогла рассмотреть этот законопроект даже на уровне комитета.

А.ЯЦЕНЮК в обращении к Президенту отмечает, что в парламенте зарегистрирован еще один его законопроект «О запрете аннулирования лицензий на вещание и лишения права собственности на телерадиоорганизацию». По убеждению лидера «Фронта перемен», актуальность принятия законопроекта обусловлена общеизвестными фактами применения цензуры и физической силы к журналистам и другим представителям средств массовой информации. Он отмечает, что “ярким примером этого являются последние события, связанные с решением Окружного административного суда Киева от 8 июня 2010 года относительно законности проведения 27 января 2010 года Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания конкурса на выделение дополнительных частот, в частности, украинским телевизионным каналам «5 канал» и TВi”.

«Прошу Вас воспользоваться предусмотренным Конституцией Украины правом и определить безотлагательными проекты Законов Украины «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно усиления гарантий свободы слова в Украине) №6447 от 31.05.2010 и «О запрете аннулирования лицензий на вещание и лишения права собственности на телерадиоорганизацию №6511 от 10.06.2010», - говорится в депутатском обращении.

А.ЯЦЕНЮК также обратился с письмом к председателю Верховной Рады, премьер-министру, председателям фракций Партии регионов, «Блока Юлии Тимошенко», «Наша Украина – Народная самооборона», Компартии Украины и Блока Литвина с призывом рассмотреть и поддержать эти два законопроекта.