Эксперт считает, что Тимошенко «уже прошла свой звездный час»

Оппозиции необходимо сосредоточиться на проблемах социальной защиты населения, а не на политических вопросах вроде Харьковских соглашений о ЧФ РФ.

Такое мнение высказал директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО сегодня в Днепропетровске на пресс-конференции, посвященной результатам первых ста дней Президентства Виктора ЯНУКОВИЧА и анализу электоральных симпатий горожан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, В.ФЕСЕНКО обратил внимание на то, что власть сегодня имеет весьма значительную поддержку населения. При этом позитивно оценивают деятельность Президента Виктора ЯНУКОВИЧА не только избиратели, лояльные к нему и голосовавшие за него, но и те, которые относятся к нему настороженно.

В то же время, сказал В.ФЕСЕНКО, украинская оппозиция переживает серьезный кризис. «Кроме того, помимо общего кризиса оппозиции, мы наблюдаем личный кризис Юлии ТИМОШЕНКО. У меня такое ощущение, что она уже прошла свой звездный час и миновала свой политический пик. Теперь она идет на спад. Я не исключаю варианта, что ее рейтинг может еще подняться, однако то, что она первый раз за пять лет уступила вторую ступень в президентской гонке Сергею ТИГИПКО, является очень неприятным сигналом для нее», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Также директор Института Горшенина отметил, что причиной такого положения дел в оппозиционном лагере является его раздробленность, внутренние конфликты, отсутствие в нем единой структуры и единого лидера. «Лидеру БЮТ придется менять стратегию и тактику для того, чтобы продолжать влиять на украинскую политику и общество. Своими силами она это сделать не сможет, пока ее рейтинг держится за счет отсутствия видимых конкурентов в оппозиционном лагере. У Арсения ЯЦЕНЮКА нет подобной харизмы и опыта, а С.ТИГИПКО находится в ситуации некой двойственности, поскольку находится во власти», - сказал эксперт.

По мнению В.ФЕСЕНКО, сегодня оппозиция, вместо того, чтобы обращать внимание на ошибки власти, сама совершает множество ошибок. Например, делает акцент на политических проблемах, таких как Харьковские соглашения, в то время как все социологические исследования, включая последний опрос, проведенный Институтом Горшенина, говорят о том, что людей, в первую очередь, беспокоят социально-экономические вопросы: проблема социальной защиты населения, создание эффективной программы борьбы с экономическим кризисом, выплата зарплат и пенсий, но никак не политические. «Население ждет решения экономических проблем – а оппозиция говорит о политике. Вместо того, чтобы заниматься защитой социальных и гражданских прав людей, оппозиция занимается штурмом политических позиций новой власти», - считает В.ФЕСЕНКО. По его мнению, в результате происходит переформатирование политического пространства уже внутри оппозиции и, возможно, через год-два, если Ю.ТИМОШЕНКО не поменяет свою стратегию, у оппозиции появится новый лидер. «Единственной надеждой для оппозиции на сегодняшний день могут быть ошибки новой власти. Они возможны, поскольку властью заявлен план реформ, а реформы – это процесс всегда болезненный», - добавил эксперт.

Также во время пресс-конференции были оглашены результаты социологического исследования об электоральных симпатиях жителей Днепропетровска на местном уровне, проведенном социологическим консорциумом «За честные выборы», в который, кроме Института Горшенина, входят Центр прикладных исследований «Пента», «Институт перспектив города» и «Днепропетровская социологическая служба». По данным этого исследования, если бы выборы мэра Днепропетровска состоялись в ближайшее время, то победил бы руководитель фонда «Наш дом Днепропетровск» Игорь ЦЫРКИН, набравший 21,2% голосов днепропетровцев. На втором месте - действующий мэр Иван КУЛИЧЕНКО с 20,7%.