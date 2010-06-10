Нардеп хочет запретить вырубку деревьев в парках

На вырубку зелёных насаждений в парках по всей территории страны должен быть наложен мораторий.

Об этом народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ заявил в комментарии УНИАН.

По словам политика, только такое жёсткое ограничение способно сохранить в стране зелёные зоны и исключить повторение ситуаций, происходящих в Харькове вокруг вырубки городского парка имени Максима Горького.

«То, что сегодня происходит в Харькове под патронатом местной власти: посягательство на главную зелёную зону в городе под прикрытием строительства дороги, откровенное враньё о цели уничтожения парка, дикий беспредел милиции, вырубка столетних дубов, зверское избиение защитников парка, в том числе и женщин, аресты активистов, полное пренебрежение общественным мнением, – может повториться в любом городе страны, поэтому необходимо ввести мораторий на вырубку деревьев в парках по всей Украине, иначе мы останемся без них», – отметил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

При этом он заявил, что уже разрабатывает соответствующий законопроект.

«Мы уже готовим законодательную инициативу, которая сможет гарантировать людям право на здоровую экологию путём запрета вырубки зелёных насаждений по всей стране», – подчеркнул депутат.

Озвученную политиком инициативу поддержал и главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ. По его мнению, защита зелёных зон по всей стране должна начаться с их защиты на местных уровнях.

«Мы вообще за запрет нового строительства в столице, но на данный момент нужно хотя бы поддержать законопроект Юрия КОСТЕНКО и Ивана ЗАЙЦА о моратории на вырубку зелёных насаждений в Киеве сроком на пять лет (законопроект № 2393 внесён 3 июня 2008 года, принят Верховной Радой Украины в первом чтении 31 марта 2010 года. – УНИАН). Будет хорошо, если такая инициатива приживётся в Харькове, где ситуация совсем критическая, ведь уничтожению подлежит крупнейший городской парк, и, безусловно, в Киеве, который из-за варварской застройки уже потерял статус «зелёной столицы», а потом уже и по всей стране», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Уплотнительная застройка, вырубка зелёных насаждений превращают наши города в душегубки, а жизнь горожан – в сущий ад. Отравленный выхлопными газами воздух, загрязнённые фекалиями, промышленными и бытовыми отходами реки и озёра, плохое качество питьевой воды, загромождённые автомобилями и ларьками тротуары – это сегодняшние невесёлые реалии и Киева, и других мегаполисов. Нужно остановить деградацию городов любым путём», – заявил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая исполнительный комитет Харьковского городского совета принял решение № 156 «Об удалении зелёных насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация», которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького 503 дерева. Уже 20 мая на защиту древнейшего парка города вышли активисты с требование прекратить вырубку столетних деревьев без согласования Государственной экологической инспекции Министерства охраны окружающей природной среды Украины и резолюции общественных слушаний.

В течение двух последних недель на территории парка происходили столкновения между защитниками деревьев, с одной стороны, и так называемой муниципальной охраной, охраняющей место вырубки, с другой. На просеке были разбиты палатки, у которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке. Периодически на месте вырубки происходили столкновения. За 2 недели противостояния в Дзержинский районный отдел Харьковского городского управления ГУ МВД в Харьковской области попали около 30 активистов. Одного из защитников суд оштрафовал на 150 гривен за сопротивление правоохранителям, Евгений ХИЖНЯКОВ получил 3 суток ареста, а 9 июня Дзержинский районный суд Харькова дал 15 суток арестаещё двум защитникам парка – Денису ЧЕРНЕГЕ и Андрею ЕВАРНИЦКОМУ.

Правозащитники проинформировали о событиях вокруг харьковского парка Парламентскую ассамблею Совета Европы и сейчас ожидают международного ответа.

И. о. Харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС уверяет, что дорога будет построена до дня города – 23 августа. Единственной уступкой, на которую власти города пошли, стало назначение даты общественных слушаний на тему «Защита зелёных насаждений и Лесопарка в г. Харькове», которые по всем правилам должны были состояться до принятия решения о вырубке деревьев.

На сегодняшний день, по оценкам защитников парка, уже вырублено около 770 вместо 503 запланированных деревьев.