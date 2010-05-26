В Харькове 7-й день протестуют против «незаконного уничтожения» парка

В Харькове седьмой день подряд продолжаются протесты граждан против вырубки деревьев в городском парке отдыха имени Горького.

Как передает корреспондент УНИАН, протесты начались после того, как 19 мая городской исполком дал разрешение на снос 500 деревьев в парке с целью пробить в нем дорогу, что позволило бы решить транспортную проблему в этом районе города.

На сегодня на месте вырубки установлены около 10 палаток, там дежурят несколько десятков активистов, среди них и альпинисты, которые поднялись на деревья, чтобы сверху противодействовать их вырубке.

Активисты заявляют, что это рекреационная зона, где растут 100-летние дубы, клены, липы, ели, которые вместе с массивом прилегающего Лесопарка являются «легкими Харькова», и уничтожение зеленой зоны не отвечает интересам общества и нанесет непоправимый вред природе.

Накануне на месте вырубки произошло несколько столкновений участников акции со стражами порядка, и теперь граждане обвиняют милицию «в попустительстве власти», которая, как они заявляют, «незаконно уничтожает парк», и намерены «стоять до последнего», аж пока «вырубка не будет прекращена», - сказал корреспонденту УНИАН правозащитник Юрий КАЛЬЧЕНКО, председатель общественной организации «Мы – харьковчане» ,представители которой принимают участие в акциях протестов.

Сегодня активисты пытаются не допустить выкорчевывания пней срубанных деревьев, поскольку считают, что уже повалены около 700 деревьев, и те, кто это делает, стремятся «замести следы».