Президента тревожит систематический характер циничных акций против монументов

Украинские власти не оставят незамеченной ни одну демонстрацию неуважения к нашим святыням ни в Украине, ни за ее границами. Он отметил, что его тревожит систематический характер циничных акций против монументов в честь украинских героев, как это произошло в Кривом Роге и Тернополе, а также против памятников жертвам войны и на месте еврейских захоронений.

Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал в своей речи на торжественном собрании по случаю 193-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.

Президент обратил внимание СБУ, Генпрокуратуры Украины и местных органов власти на недопущение таких преступных действий. «Мы не можем недооценивать попыток борьбы против нашей памяти. Это неприемлемо и недопустимо для украинского государства», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.