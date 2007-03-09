Луценко подал в отставку с должности советника Президента

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО написал заявление об освобождении от должности советника Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции во Львове.

«Я лично в среду написал заявление с просьбой освободить меня от должности советника Президента, чтобы господин МОРОЗ не переживал о применении мной административного ресурса», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО также еще раз отметил, что Гражданское движение «Народная самооборона» не является новой политической партией и не станет ею даже, если будут объявлены досрочные парламентские выборы. Лидер “Народной самообороны” отметил: “мы являемся общественной организацией и хотим ею остаться. Главное для нас заставить действующую власть работать на общество. Если власть не захочет работать на людей, то нужно будет менять правила игры – принимать новую Конституцию”.

В рамках презентации проекта “Народная самооборона”, Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что перед «Народной самообороной» стоят четыре первоочередные задачи: «Заставить политиков выполнять свои обещания. Необходимость заключения нового общественного договора, касающегося переоснования – «перезагрузки» Украины, как государства. Новый общественный договор – это новая Конституция, потому что старая не дает ответа на существующие вызовы. Также необходимо принять новый закон о выборах, который будет предусматривать пропорциональную избирательную систему с открытыми списками. Третья задача – «Народная самооборона” должна стать методом поиска новых личностей для Украины. И главная задача – оборона экономической и политической независимости Украины».

Как сообщал УНИАН, 2 марта Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ подверг критике намерения Ю.ЛУЦЕНКО, который якобы занимается организацией «похода на Киев» в рамках своего отпуска. ««Либо пусть уволится с работы и занимается своей агитацией, либо как-то иначе действует», - сказал А.МОРОЗ. «В любом случае, - сказал А.МОРОЗ, - показательно то, что он даже не руководитель штаба, он заместитель руководителя штаба по борьбе с властью, так я понимаю, под руководством Президента».