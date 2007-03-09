Луценко подал в отставку с должности советника Президента
"...чтоб господин Мороз не переживал"
Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО написал заявление об освобождении от должности советника Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции во Львове.
«Я лично в среду написал заявление с просьбой освободить меня от должности советника Президента, чтобы господин МОРОЗ не переживал о применении мной административного ресурса», - сказал он.
Ю.ЛУЦЕНКО также еще раз отметил, что Гражданское движение «Народная самооборона» не является новой политической партией и не станет ею даже, если будут объявлены досрочные парламентские выборы. Лидер “Народной самообороны” отметил: “мы являемся общественной организацией и хотим ею остаться. Главное для нас заставить действующую власть работать на общество. Если власть не захочет работать на людей, то нужно будет менять правила игры – принимать новую Конституцию”.
В рамках презентации проекта “Народная самооборона”, Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что перед «Народной самообороной» стоят четыре первоочередные задачи: «Заставить политиков выполнять свои обещания. Необходимость заключения нового общественного договора, касающегося переоснования – «перезагрузки» Украины, как государства. Новый общественный договор – это новая Конституция, потому что старая не дает ответа на существующие вызовы. Также необходимо принять новый закон о выборах, который будет предусматривать пропорциональную избирательную систему с открытыми списками. Третья задача – «Народная самооборона” должна стать методом поиска новых личностей для Украины. И главная задача – оборона экономической и политической независимости Украины».
Как сообщал УНИАН, 2 марта Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ подверг критике намерения Ю.ЛУЦЕНКО, который якобы занимается организацией «похода на Киев» в рамках своего отпуска. ««Либо пусть уволится с работы и занимается своей агитацией, либо как-то иначе действует», - сказал А.МОРОЗ. «В любом случае, - сказал А.МОРОЗ, - показательно то, что он даже не руководитель штаба, он заместитель руководителя штаба по борьбе с властью, так я понимаю, под руководством Президента».