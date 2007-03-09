Лидеры региональных ”Самооборон” должны избираться

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО планирует провести выборы лидеров организаций «Народной самообороны» в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции во Львове.

По его словам, «Народная самооборона» принимает в свои ряды всех, кто готов бороться за улучшение своей жизни, а затем жители каждого региона определят, кому они больше всего доверяют, и таким образом определят своего лидера.

«Возьмут на работу своего активиста», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день еще не определен окончательный механизм такого отбора.