Лидеры региональных ”Самооборон” должны избираться
16:26, 09 марта 2007Политика
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Заявление Юрия Луценко
Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО планирует провести выборы лидеров организаций «Народной самообороны» в регионах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции во Львове.
По его словам, «Народная самооборона» принимает в свои ряды всех, кто готов бороться за улучшение своей жизни, а затем жители каждого региона определят, кому они больше всего доверяют, и таким образом определят своего лидера.
«Возьмут на работу своего активиста», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день еще не определен окончательный механизм такого отбора.
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