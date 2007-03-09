Раиса Богатырёва подарила донецким школам книги Шевченко

Лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА к годовщине со дня рождения Тараса Шевченко подарила пятьдесят одной школе Донецка книги Т.Шевченко «Кобзарь».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ со ссылкой на Р.БОГАТЫРЁВУ.

Принимая подарок, директор донецкой гимназии №72, преподавательница украинского языка Надежда ГРОМАК отметила, что «духовное наследие Великого Кобзаря станет настольной книгой для донецких юных искателей украинской славы и их родителей, многие из которых бережно хранят старые украинские вышивки».

«Мы, все украинцы, должны объединиться вокруг нашего общего духовного и исторического наследия. И не забывать слова сподвижника украинской идеи, который, отстаивал ее от надругательства не только чужестранцами, но и своими псевдопатриотами и часто писал на прекрасном русском языке, говоря: «чужого навчайтеся, та своего не цурайтеся», - отметила она.