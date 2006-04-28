Избран председатель Львовского облсовета

Первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации, представитель “Нашей Украины” Мирослав СЕНИК избран председателем Львовского областного совета V демократического созыва во время сегодняшнего первого заседания сессии облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 63 депутата областного совета.

За кандидата от БЮТ Михаила СЕНДАКА проголосовал 31 депутат, за председателя ВО “Свобода” Олега ТЯГНЫБОКА – 11 депутатов.