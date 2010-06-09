Эксперты видят, что украинцам пора избавляться от «жабы» и жлобства»

Каждый второй украинец готов заняться благотворительностью.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в июне.

Эксперты Института Горшенина отмечают, что данные опроса свидетельствуют не только о постепенном проникновении в украинское общество современной "культуры благотворительности", но и о постепенном выходе из кризиса. «Не только экономического, но и ментального - пора избавляться от традиционных украинских «болезней» - «жабы» и жлобства», подчеркивают эксперты.

В частности, согласно опросу, больше половины украинцев (54,2%) принимали участие в благотворительности в течение последних нескольких лет. Из них 38,2% давали милостыню, 15,6% передавали вещи в детские дома и дома инвалидов, а 7,1% предоставляли деньги людям, нуждающимся в помощи – на лечение, операции. Перечисляли деньги на счета благотворительных фондов 5,2% опрошенных, а 3,1% принимали участие в благотворительных акциях.

При этом почти половина респондентов (45,8%) заявили, что в последние годы не принимали участия в благотворительности.

Большая часть опрошенных (59,4%), не принимавших участие в благотворительности, заявили, что не имеют такой возможности.

Более четверти (27,4%) полагают, что благотворительностью должно заниматься государство, и почти такое же количество украинцев (26,1%) ответили, что не занимаются благотворительностью из-за того, что не верят в то, что их помощь будет использована по назначению.

Не участвуют в благотворительности по другим причинам 7,3% респондентов, а 5,4% затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины респондентов (53,9%) считают, что государство должно поощрять благотворительную деятельность частных лиц и общественных организаций. Из них 36,5% ответили «скорее да» на этот вопрос, 17,4% - «точно да».

Более четверти украинцев (29,2%) придерживаются противоположной точки зрения. Из них ответ «скорее нет» на данный вопрос дали 19,4%, «точно нет» – 9,8% опрошенных. При этом каждый шестой украинец (16,9%) затруднился ответить на данный вопрос.

Более половины украинцев (53,4%) заявили, что готовы принять участие в благотворительности. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали 35,1%, «скорее да» - 18,3% респондентов.

Не готовы участвовать в благотворительности - 30,7% опрошенных. Из них 21,0% ответили «скорее нет», 9,7% - «точно нет» на данный вопрос. Затруднились с ответом – 15,9% респондентов.

Подавляющее большинство украинцев (87,4%) никогда не получали благотворительную помощь. Только каждый десятый из них (10,3%) за последние годы получил какую-либо благотворительную помощь. При этом получали ее однажды 5,6%, несколько раз – 4,7% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 2,3% опрошенных.

Более трети опрошенных (38,4%) полагают, что из-за экономического кризиса люди меньше участвуют в благотворительности. Более четверти (27,8%) высказали мнение, что экономический кризис никак не повлиял на желающих участвовать в благотворительности, а 6,2% считают, что в результате экономического кризиса люди больше участвуют в благотворительности. Более четверти респондентов (27,6%) затруднились определить, как повлиял экономический кризис на готовность людей участвовать в благотворительной деятельности.

Телефонный опрос на тему «Готовы ли украинцы участвовать в благотворительности?» проводился с 5 по 7 июня. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.