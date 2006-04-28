Полтавский губернатор нашел себе замену

Губернатор Полтавской области Степан БУЛЬБА предлагает на свое место однопартийца-социалиста, первого заместителя председателя облгосадминистрации Виктора ИНОЗЕМЦЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сообщил журналистам.

«Моя позиция - Виктор ИНОЗЕМЦЕВ. Я буду обсуждать эту кандидатуру с руководством страны. ИНОЗЕМЦЕВ - социалист с 26 октября 1991 года. С момента организации СПУ»,- сказал С.БУЛЬБА.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Кабмин рекомендовал Президенту освободить социалиста С.БУЛЬБУ от должности председателя Полтавской облгосадминистрации в связи с избранием в Верховную Раду

Сегодня, 28 апреля, С.БУЛЬБА уйдет в отставку и будет работать в парламенте.