Янукович и Мороз досрочно возложили цветы к памятнику Шевченко
10:06, 09 марта 2007Политика
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Церемония состоялась в 8.30
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов также приняли участие члены правительства и представители парламентской коалиции.
Церемония состоялась в 8.30 утра, хотя раньше планировалось, что руководители всех ветвей власти примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Т.Шевченко в 10.00.
Немногочисленный пикет у стен Национального университета скандировал «Ганьба!» представителям антикризисной коалиции.
Как известно, в 10.00 цветы к памятнику Кобзарю возложит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
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