Янукович и Мороз досрочно возложили цветы к памятнику Шевченко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов также приняли участие члены правительства и представители парламентской коалиции.

Церемония состоялась в 8.30 утра, хотя раньше планировалось, что руководители всех ветвей власти примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Т.Шевченко в 10.00.

Немногочисленный пикет у стен Национального университета скандировал «Ганьба!» представителям антикризисной коалиции.

Как известно, в 10.00 цветы к памятнику Кобзарю возложит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.