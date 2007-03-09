Янукович и Мороз досрочно возложили цветы к памятнику Шевченко

10:06, 09 марта 2007
Политика
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Церемония состоялась в 8.30

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов также приняли участие члены правительства и представители парламентской коалиции.

Церемония состоялась в 8.30 утра, хотя раньше планировалось, что руководители всех ветвей власти примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Т.Шевченко в 10.00.

Немногочисленный пикет у стен Национального университета скандировал «Ганьба!» представителям антикризисной коалиции.

Как известно, в 10.00 цветы к памятнику Кобзарю возложит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

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