Ющенко нашел инструмент реализации украинской политики в Европе

Президент Украины, почетный председатель политической партии "Народный Союз Наша Украина" Виктор ЮЩЕНКО считает очень важным сотрудничество между политическими партиями Украины и Евросоюза, в частности народных партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Брюсселе.

“Это важный инструмент для реализации украинской политики в Европе”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что народные партии Европы фактически являются основными адептами евроинтеграционных процессов.

Кроме того, Президент отметил, что представители Европейской народной партии, с которыми он общался сегодня на саммите в Бельгии, выразили поддержку как украинским реформам, так и отдельным инициативам нашей страны в политической, экономической и исторической плоскости, заявив, в частности, о намерении поддержать признание Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа.

Как сообщалось, политическая партия "Народный Союз Наша Украина" является ассоциируемым членом Европейской народной партии. В ЕНП входят ведущие христианско-демократические и неоконсервативные партии Европы.