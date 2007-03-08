Саммит “Украина-ЕС” состоится 14 сентября в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ договорились провести саммит “Украина-ЕС” 14 сентября в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Ющенко заявил сегодня журналистам в Брюсселе.

“Мы договорились, что 14 сентября состоится саммит в Киеве”, - сказал он.

Президент Украины отметил, что в ходе встречи с Ж.М.Баррозу также обсуждал вопросы энергетического сотрудничества, поддержки Европарламентом резолюции о признании Голодомора 1932-33 гг. геноцидом украинского народа, а также вопрос подготовки нового усиленного соглашения между нашим государством и ЕС.

В.Ющенко особенно отметил, что главные усилия украинская сторона должна тратить не на полемику относительно формы документа, на его содержательную часть. “Содержательная часть дает хороший ответ на европейскую перспективу Украины”, - сказал он.