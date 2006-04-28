Глава ИСД отказывается от премьерства

Председатель совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей ТАРУТА не получал предложений возглавить Кабинет Министров Украины. Такой комментарий со ссылкой на С.ТАРУТУ агентству УНИАН предоставили в пресс-службе ИСД.

Как подчеркнул С.ТАРУТА, относительно поста премьер-министра Украины «с ним никто никаких консультаций не проводил».

Более того, С.ТАРУТА убежден, что «к подобного рода публикациям в Интернете не стоит относиться серьезно, так как они преследуют цель не более чем PR-провокации», говорится в сообщении ИСД.

Как сообщалось сегодня в Интернет-СМИ со ссылкой на неназванный источник, договоренность о создании коалиции между «Нашей Украиной» и Партией Регионов уже достигнута и последнее слово остается за Президентом. Источник также сообщил, что «высокими договаривающимися сторонами» одобрена компромиссная кандидатура нового премьер-министра. В качестве «технического премьера» обе договаривающиеся стороны готовы выдвинуть председателя совета директоров ИСД Сергея ТАРУТУ. Мотивировка – у С.ТАРУТЫ отсутствует ярко выраженная политическая ориентация.