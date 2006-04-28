Глава ИСД отказывается от премьерства
...и считает подобные слухи провокацией
Председатель совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей ТАРУТА не получал предложений возглавить Кабинет Министров Украины. Такой комментарий со ссылкой на С.ТАРУТУ агентству УНИАН предоставили в пресс-службе ИСД.
Как подчеркнул С.ТАРУТА, относительно поста премьер-министра Украины «с ним никто никаких консультаций не проводил».
Более того, С.ТАРУТА убежден, что «к подобного рода публикациям в Интернете не стоит относиться серьезно, так как они преследуют цель не более чем PR-провокации», говорится в сообщении ИСД.
Как сообщалось сегодня в Интернет-СМИ со ссылкой на неназванный источник, договоренность о создании коалиции между «Нашей Украиной» и Партией Регионов уже достигнута и последнее слово остается за Президентом. Источник также сообщил, что «высокими договаривающимися сторонами» одобрена компромиссная кандидатура нового премьер-министра. В качестве «технического премьера» обе договаривающиеся стороны готовы выдвинуть председателя совета директоров ИСД Сергея ТАРУТУ. Мотивировка – у С.ТАРУТЫ отсутствует ярко выраженная политическая ориентация.