Вселенский патриарх предложил Януковичу объединить церкви в Украине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает процесс единения православия и его усиления с центром в Константинополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал во время встречи с Вселенским патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ сегодня в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха.

Вселенский патриарх в ходе встречи выразил надежду, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ объединит украинское православие в единую каноническую церковь. Он отметил, что его не может не тревожить раскол, существующий в украинском православии.

«Это нас очень огорчает. Мы молимся, чтобы этот раскол исчез как можно скорее. Я считаю, что все наши братья, которые отделились, вернутся в каноническую церковь. Это есть спасение», - сказал ВАРФОЛОМЕЙ.

Он также выразил надежду, что В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента «сделает все возможное, чтобы заживить эти раны и возобновить единство украинской православной церкви».