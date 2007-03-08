Президент Европарламента пообещал Ющенко личную поддержку
17:52, 08 марта 2007Политика
618 0
И назвал его надежным и уверенным
Президент Европарламента Ханс-Герт ПОТТЕРИНГ обещает лично оказывать поддержку Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с В.ЮЩЕНКО.
«Президент В.ЮЩЕНКО очень надежный и уверенный человек, и я буду оказывать ему личную поддержку», - сказал Президент Европарламента.
Он также отметил, что Украина является европейской страной, и она должна шаг за шагом идти к реализации своих стремлений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter