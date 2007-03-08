МАГАТЭ закрыло половину проектов ядерной кооперации с Ираном

Представители 35 государств-членов Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня приняли решение свернуть половину проектов по оказанию технической помощи Ирану.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МАГАТЭ, из 55 проектов по кооперации в ядерной области с Тегераном частично или полностью приостановлены 23.

Такое решение участники проходящей в Венском международном центре сессии Совета управляющих МАГАТЭ приняли в свете одобренных 23 декабря 2006 года Советом Безопасности ООН санкций в отношении Ирана с целью помешать развитию военных ядерных программ, подчеркнул собеседник агентства.

"Решение о частичном свертывании кооперации с Тегераном было ожидаемо и принято консенсусом. Подобная мера была рекомендована генеральным директором МАГАТЭ Мохаммедом эль-Барадеи", - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2006 года Совет безопасности ООН принял резолюцию о введении санкций против военных ядерных программ Ирана.

12 февраля с.г. Совет министров по общим вопросам и внешним отношениям ЕС принял политическое решение относительно введения санкций против Ирана, сформулировав общую позицию в рамках выполнения резолюции Совета безопасности ООН.