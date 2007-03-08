Ющенко надеется, что шанс на взаимопонимание с Европой еще есть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина и Европейский Союз имеют большой шанс достичь взаимопонимания о будущем развития отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе после встречи с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

По словам Президента Украины, сегодня не нужно проявлять лишних эмоций по поводу будущего соглашения и переговоров о нем. «Нужно через год-полтора зафиксировать наши цели (в соглашении – УНИАН)», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил уверенность, что двусторонние отношения между Украиной и ЕС будут положительными. «Нам даже нужно не дискутировать по названию, а по содержательной части соглашения, и в этом у нас есть большой шанс достичь взаимопонимания», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Брюсселе официально начались переговоры между Украиной и ЕС о новом усиленном соглашении, которое должно заменить ныне действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого заканчивается в начале 2008 года. Стороны договорились о структуре переговорного процесса, графике, основных содержательных частях нового соглашения и его целях.

7 марта в Польше Президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что уже на саммите «Украина – ЕС» в октябре 2007 года будет подписано новое усиленное соглашение между Украиной и Евросоюзом.