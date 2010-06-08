Наливайченко: для контрразведки главное - устранить угрозу

Бывший председатель Службы Безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что в случае возникновения угрозы для государства и граждан со стороны российских спецслужб контрразведка будет действовать адекватно.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал на пресс-конференции в Кировограде свертывание работ контрразведки СБУ в отношении работников ФСБ РФ .

«Для контрразведки очень важно работать по реальным угрозам и против тех спецслужб, которые не признают нашу территориальную целостность, государственный строй или угрожают жизни наших граждан. Независимо, из какой страны они приходят», - отметил экс-руководитель СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что для контрразведчиков главное не название службы или страна ее происхождения, а способность нейтрализовать угрозу.

«Когда мы на горячем ловили целые группы офицеров ФСБ в Украине, то были дела в ответ. Мы не допускали развертывания серьезной подрывной деятельности на нашей территории. Если такая угроза будет возникать, даже не представляю, что сотрудники СБУ будут действовать иначе», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщалось, в газете «Коммерсант-Украина» от 4 июня говорилось, в частности, о том, что СБУ сменила приоритеты контрразведывательной работы, и отныне направлением номер один в Департаменте контрразведки является защита от деятельности не российских, а американских спецслужб.