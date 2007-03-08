Богатырева считает, что коалиция обречена работать с Ющенко

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА убеждена, что Украина нуждается в новых изменениях в Конституцию. Об этом она заявила в интервью журналу "Профиль".

По ее мнению, очевидным фактом является то, что Украина медленно движется в институциональный тупик. "Поэтому без изменений в Конституцию уже не обойтись. Да и оказалось слишком много желающих поиграть на изменениях Конституции с разных сторон. Хотя я по-прежнему считаю, что проблема не только в тексте таких изменений", - подчеркнула она.

Так же очевидным Р.БОГАТЫРЕВА считает то, что Президент, несмотря ни на что, очень сильная политическая фигура, способная юридически на очень многое. "Институт Президента будет, и ничто его сейчас не может поколебать. По данным одного из соцопросов, ликвидировать институт Президента хотели бы только 20% граждан. Значит, остальные 80% эту идею как минимум не поддерживают! Народные депутаты не могут идти против народа! Так что мы обречены работать вместе и искать компромиссы. Правда, с двух сторон", - подчеркнула координатор парламентского большинства.

Говоря о возможном компромиссе по политреформе, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что поскольку политика - это искусство возможного, то, конечно же, договориться они бы хотели всегда. "Другой вопрос, на какой платформе? С одной стороны, мы обязались твердо держаться договора, который, по сути, есть и некоей политической программой, подписанной членами антикризисной коалиции", - сказала она, добавив, что, возможно, еще нет полного осознания этого факта, но именно антикризисная коалиция вместе с правительством сегодня являются ключевым фактором национальной стабильности.

"В силу своей функции мы обречены генерировать не только антикризисные идеи, но и бороться за реформы. А оппозиция установила в парламенте такую здоровую-прездоровую гаубицу и стреляет пока что гнилыми тыквами по всем нашим инициативам. Оппозиция предельно цинична в борьбе за власть. Если ей выгодно использовать нас, чтобы побить Президента, она это делает с улыбкой Каина на лице, а потом, спрятав зубы, объясняет без всякого стеснения, что, дескать, завтра она сама лично у власти этим воспользуется. Конечно, наши ситуативные союзы возможны и завтра, но я ненавижу эту источающую душу моей страны ложь. Оппозиция все время действует методом ловли рыбы на пустой крючок или привязывания к нему какой-то незначительной обглоданной красной тряпочки", - подчеркивает Р.БОГАТЫРЕВА.

Она отмечает, что у коалиции нет 300 голосов для модернизации Конституции. "И опять же вопрос - с кем ее модернизировать? С БЮТ у нас о-о-очень большие разногласия, с Президентом тоже, хотя значительно менее принципиальные. Но как договориться? Мы постоянно ощущаем искусственные микроконфликты, навязываемые нам по линии Кабмин-Секретариат Президента. Поэтому здесь должен проявить себя парламент, который обладает наибольшей полнотой власти в этом вопросе", - считает Р.БОГАТЫРЕВА.