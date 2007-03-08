Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в саммите Европейской народной партии, который состоится в Брюсселе (Королевство Бельгия).

Как сообщает пресс-служба главы государства, среди главных тем саммита – будущее развитие Европейского Союза и Европейская энергетическая стратегия.

Президент Украины во время мероприятия планирует обсудить вопрос украинской евроинтеграции с выдающимися европейскими политиками, которые будут принимать участие в саммите ЕНП. В частности, на саммите будет присутствовать Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ, а также с Верховным представителем Европейского Союза Хавьером СОЛАНОЙ.

Кроме того, запланированы встречи В.ЮЩЕНКО с Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

В.ЮЩЕНКО в Брюсселе также даст интервью телеканалу «ЕвроНьюз».

Напомним, что сегодня в Брюсселе открывается Весенняя сессия Европейского совета - полномочного форума глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.

Как передает РИА «Новости», отличительной особенностью нынешнего саммита ЕС, который пройдет под председательством федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, является то, что он впервые проводится при участии руководителей 27 государств ЕС, включая Болгарию и Румынию. Они были приняты в члены этой региональной организации 1 января текущего года.

Одним из ключевых вопросов повестки двухдневной встречи лидеров ЕС станет формирование единой европейской энергетической политики.

"Европа должна говорить со своими партнерами одним голосом. Взгляды всего мира - от Вашингтона через Москву до Пекина - обращены на этот европейский саммит", - заявил журналистам накануне встречи в верхах председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ.

Другой важной темой саммита будет вклад ЕС в борьбу с изменениями климата.

На утверждение участников заседания выносится предложение довести к 2020 году до 20% долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе стран ЕС, а также сократить к 2020 году на 20% к уровню 1990 года выбросы в атмосферу углекислого газа.

Кроме того, речь пойдет о социально-экономической ситуации в ЕС.

Еще одной темой обсуждения станет проект "Берлинской декларации", которую лидеры ЕС планируют принять на специальной встрече 25 марта в Берлине по случаю 50-летия подписания Римского договора, заложившего основы Европейского союза.

Международная тематика саммита ЕС включает, в частности, обсуждение ситуации в Иране, Афганистане, на Ближнем Востоке и в странах Западных Балкан.

На встрече в верхах в Брюсселе может быть поднят вопрос о размещении на территории Польши и Чехии американских систем противоракетной обороны (ПРО). Такую возможность не исключил представитель МИД председательствующей в ЕС Германии.